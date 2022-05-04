Alanyalı Öğrenciler New York'ta

Alanya'da eğitim veren Alanya Robotik Kodlama Atölyesi'nin öğrencileri dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan VEX Robotics World Championship robotik kodlama turnuvası için ABD'ye gittiler. New York'ta Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu tarafından ağırlanan Alanyalı öğrenciler turnuva öncesi güzel vakit geçirdi. Ekip turnuvaya katılmak için Texas'ın Dallas kentine doğru yola çıkacak. Turnuva 3 - 12 Mayıs arasında gerçekleştirilen ve öğrencilerin yaş gruplarına göre ayılan etaplardan oluşuyor.