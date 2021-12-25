Alanyalı Muhtarlardan Böcek’e Ziyaret

Muhtarlara Alanya ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci de eşlik etti. Ziyarette Alanyalı muhtarlar Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten çeşitli taleplerde bulundu. Böcek’in muhtarların talepleri olumlu karşıladığı öğrenildi. Tepe Mahalle Muhtarı Hamza Durna, “Böcek’i muhtarlarla birlikte ziyaret ederek mahallelerimizle ilgili istişare ettik. İlgisinden dolayı kendisine sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca Muhtar İşleri Daire Başkanı Cihangir Yılmaz ve Erkan Demirci’ye ilgilerinden dolayı sonsuz teşekkür ederim” dedi.