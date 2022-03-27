Alanyalı Muhtarın Elektrik İsyanı!

Alanya’nın Hacımehmetli Mahallesi’nde elektrik ile ilgili şikayetlerin devam ettiğini belirten Muhtar Akışoğlu, “Defalarca dilekçe verdim. Yetkililerle görüştüm. Hep tamam dediler ama sonuç sıfır. Ekipler ayrı ayrı günde geldi, voltajı ölçtüler. Voltaj hep 160-180 volt çıktı. Buraya acilen trafo ve yeni hat döşenmesi gerekli olduğunu söylediler ama yapan yok. Burada 3 adet engelli çocuk, yatalak hasta, solunum cihazı kullananlar var. Bu insanların hali ne olacak? Ama kendileri fatura tarihi bir hafta geçmeden kesme, açma parası almasını biliyorlar. Elektriğe yüzde 125 zam vermesini biliyorlar. Sadece koltukta oturmasını biliyorlar. En son görüşmemde yatırım müdürünün istifa ettiğini yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını söylüyorlar. Burada yaşayan insanlar isyan bayrağını çekmiş durumdalar” ifadelerini kullandı.