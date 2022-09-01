Alanyalı Muhtar İsyan Etti!

Bölgede bulunan kavşaktaki trafik ışıklarının sürekli çalışır hale getirilmediği için sürekli kazaların olduğunu belirten muhtar Boz şunları söyledi: “Elikesik yol kavşağında yine maddi hasarlı kaza! Defalarca yazmamıza rağmen karayolları Elikesik yol kavşağındaki trafik ışıklarını sürekli çalışır hale getirmiyor. Vatandaşlar, yaya veya aracıyla karşıdan karşıya geçmek için butonlara basıyor. Durmadan kazalar oluyor! Allah’a çok şükür ölen olmuyor. Bir Türkiye gerçeği, illa orada 3-5 kişi ölecek ve sinyalizasyon normal bir şekilde çalışmaya başlayacak? Lütfen bahane üretmeyelim. Elikesik yol kavşağının sinyalizasyonunu normale çevirelim. İnsanlar ölmesin, insanlar yaralanmasın. Maddi hasarlı kazalar en aza insin. Değerli Karayolları Genel Müdürüm, senden ricam tünel kameralarını inceleyin. Elikesik halkı karşıdan karşıya aracıyla ya da yaya olarak nasıl geçiyor, koltuğundan kalk ve kameraları incele. Sayın Ulaştırma bakanımızı ve tüm siyasi partilerimizi göreve davet ediyorum. Kaza yapan aileler bir gün sizin aileniz de olabilir. Bölgede yaşayan 10 bin insan var. Bu arada halk otobüsü için cep bile yapmamışlar. Nerede boşluk varsa orada indiriyorlar vatandaşı.”