Alanyalı Muhasebeciler Başkanını Belirledi

ALSMO geçtiğimiz 11-12 Haziran 2022 tarihlerinde 5’inci genel kurul toplantısını gerçekleştirmiş; toplantıda Önder Kıvrak, Emine Genç, Tevfik Atar, Ali Coşkun ve Fikret Türkoğlu oda başkanlığı için yarışmışlardı.

Kongrede Tevfik Atar (Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu) ve Emine Genç (İhtisas Grubu) 174’er oy, Önder Kıvrak ( Alanya Birlik Grubu) 95, Ali Coşkun (Meslekte Birlik Grubu) 45, Fikret Türkoğlu (Alanya Genç Mali Müşavirler Meslek Grubu) 23 oy almıştı. ALSMO bugün oda binasında gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında görev dağılımını yaptı. Buna göre; Önder Kıvrak Yönetim Kurulu Başkanlığına, Tevfik Atar Başkan Yardımcılığına, Ümit Demir Oda Sekreterliğine, Tevfik Atar ayrıca Oda Saymanlığına, Emine Genç ve Tunahan Oral da yönetim kurulu üyeliğine getirildi.