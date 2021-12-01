Alanyalı Melike Evine Dönüyor

Alanya'da 13 Kasım'da çalıştığı kreşten çıkarak, evine dönmesi beklenen Melike Alanay'ın dönmemesi üzerine ailesi aramaya başladı. Kardeşinin Y.Ö isimli şahısla kaçtığı haberini alan aile, kızlarını aramaya başladı. Kızlarının kaçtığı kişiyi tespit eden ve bağlı bulundukları mahallede araştırmaya başlayan ile, kızları ile görüştürülmemesi üzerine ATV'de yayınlanan Esra Erol'un sunduğu programa çıkma kararı aldı.

Esra Erol'un programına çıkan Melike Alanay'ın annesi Fatma Alanay, kızını kaçıran kişiye ilişkin şok suçlamalarda bulundu. Esra Erol'un çabaları sonucunda canlı yayına bağlanmayı kabul eden Melike Alanay ve beraberindeki Y.Ö., yaşananlara ilişkin bilgiler verdi. Y.Ö'nün canlı yayın sırasında başka bir odaya alınması sonrası konuşan Melike Alanay, "Ben Y.Ö. ile ilgili anlatılanları bilmiyordum. Bunu ilk kez canlı yayına bağlanan kişilerden duyuyorum. Kaçtığıma pişmanlık duyuyorum" dedi.

MELİKE BUGÜN CANLI YAYINDA

Esra Erol'un, 'İstanbul'a canlı yayına gel, bizim arkadaşlar seni getirsin' sözleri üzerine Melike, 'Geleyim' yanıtını verdi. Bunun üzerine Esra Erol'un ekibi, Y.Ö isimli şahısla aynı evde kalan Melike'yi alarak, dün akşam İstanbul'un yolunu tuttu. Melike Alanay'ın bugün Esra Erol'un programında gerçekleri konuşup, ailesinin yanına yeniden dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.