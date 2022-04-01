Alanyalı Lara’dan Ela Bebek İçin Konser

SMA Tip 1 hastası olan Ela Bebeğe destek için düzenlenen konserde Lara, sevilen şarkılarını söyledi. Lara konserini sosyal medya hesaplarından da paylaşarak Ela bebeğe destek oldu. Gecede aynı zamanda Alanyaspor forması da açık arttırmayla satıldı. O ses Türkiye yarışmacısı Cüneyt Güzel ayrıca Serdar Onur ve İzzet Keskin konsere destek amaçlı sahne aldı.

Geceye Mudurnu Belediye Başkanı Nejdet Turker ve Bolu-Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya da katıldılar.