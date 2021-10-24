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Alanyalı Lara En Sevilen Sanatçı seçildi
Alanyalı sanatçı Lara, en sevilen kadın şarkıcı ödülünün sahibi oldu.
GÜNDEM 24.10.2021, 11:12 Meliha Yılmaz
Alanyalı şarkıcı Lara Keskin en sevilen kadın şarkıcı seçildi. Alanya’nın sevilen sesi İzzet Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lara’yı kutlamayı ihmal etmedi. Keskin paylaşımında, ‘Kardeşim, Lara ödüle doymuyor başarı asla tesaduf değildir kaliteliysen isinini askla yapiyorsan ve seviliyorsan ödüllerde hep senin olur ve seni bulur tebrikler kardesim’ ifadelerini kullandı.
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