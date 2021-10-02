Alanyalı kadınlar ‘Kadın Kooperatifleri Festivali’nde
‘Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’ Kepez Dokuma Park'ta başladı. 10 Ekim tarihine kadar devam edecek festivalde ülkenin çeşitli yerlerinden 40’a yakın kooperatif ürünlerini ve kendi bulundukları yöreleri tanıtma fırsatı bulacak.
GÜNDEM 02.10.2021, 17:09 YEDİ GÜN HABER
Festivalde Alanya Keykubat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de hem Alanya’yı hem de ilçede yaşayan kadınların üretmiş olduğu ürünleri ziyaretçilere tanıtıyor. Kooperatif Başkanı Aynur Mert, ‘Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’nin kadın girişimi kooperatifleri için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Mert, “Oluşturmuş olduğumuz tanıtım ve satış standımızda yöremize özgü kadınlarımızın üretmiş olduğu el emeği göz nuru ürünleri gelen misafirlerin beğenisine sunuyoruz. Ayrıca festivalde düzenlenecek etkinliklerle kooperatiflerin yaptıkları iyi örnekleri görme fırsatı bulduk” diye konuştu.
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|9
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|7
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|6
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|7
|6
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|1. Chelsea
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|6
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|18. Burnley
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|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
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|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|7
|16
|4. Sevilla
|6
|14
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|13
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|8
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|12
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|11
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|7
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|7
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|8
|4
|18. Granada
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|3
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
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