Alanyalı kadınlar ‘Kadın Kooperatifleri Festivali’nde

Festivalde Alanya Keykubat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de hem Alanya’yı hem de ilçede yaşayan kadınların üretmiş olduğu ürünleri ziyaretçilere tanıtıyor. Kooperatif Başkanı Aynur Mert, ‘Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’nin kadın girişimi kooperatifleri için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Mert, “Oluşturmuş olduğumuz tanıtım ve satış standımızda yöremize özgü kadınlarımızın üretmiş olduğu el emeği göz nuru ürünleri gelen misafirlerin beğenisine sunuyoruz. Ayrıca festivalde düzenlenecek etkinliklerle kooperatiflerin yaptıkları iyi örnekleri görme fırsatı bulduk” diye konuştu.