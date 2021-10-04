Alanyalı hocanın eşi koronadan öldü
Alanyalı Mehmed Arıkan Hoca’nın Covid-19’a yakalanarak İstanbul’da vefat etmesinin ardından abisi Hasan Arıkan Hoca’nın eşi Esma Arıkan da koronaya yenildi. Hasan Hoca ise tedavi altında.
GÜNDEM 04.10.2021, 20:18 YEDİ GÜN HABER-2-
Süleymancılar Cemaati’nin kurucusu, Türk din adamı, İslam alimi ve mutasavvıf Süleyman Hilmi Tunahan’ın ilk talebelerinden olan, Sabah-Ufuk gazeteleri imtiyaz sahibi, İstanbul’daki Fatih Sultan Mehmet Camii vaizliğinden emekli Mehmed Arıkan Hoca’nın 30 Eylül 2021 Perşembe günü vefat etmesinin ardından abisi Hasan Arıkan Hoca’nın eşi Esma Arıkan da koronaya yenildi.
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