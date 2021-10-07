Alanyalı halciler sonuç bekliyor

Toplantının gündeminin yeni çıkacak Hal Yasası ve fahiş fiyatların önüne nasıl geçilebileceği konuları olduğunu açıklayan Kaya, sorunlarla birlikte bunların nasıl çözülebileceğini anlattıklarını söyledi. Kaya, “5-6 yıldır fahiş fiyat uygulandığı zaman hep sorumlu ve suçlu olarak haller arandı. Bunun hallerde olmadığını söyledik. Pandemi döneminde hallerde fiyatlar çok düşükken zincir marketlerde çok yüksek fahiş fiyat uygulandığını söyledik. Fahiş fiyatların önüne geçebilmek için ülkemizde tarım üzerine üretim planlaması yapılması gerektiğini dile getirdik. Üretim planlaması yapılmadığı sürece bu suni düşüşler ve yükselişler devamlı yaşanacak. Bunun yanında girdi maliyetlerinin çok arttığını, örneğin 2020 Eylül ayında tarım arazilerinin ekildiği dönemde 50 kiloluk taban gübresi 155 TL iken şu anda 400 TL. Buna benzer ilaç, plastik ürünleri, elektrik giderler yüzde 100-150 oranında artış var. Girdi maliyetinin yükselişinden dolayı çok fahiş fiyatlar olabileceğini, ülkede kuraklığın yaşandığını, suların denize boşa aktığını, çözüm üretilmezse tarım yapılamayacağını ve fahiş fiyatların o zaman uygulanacağını söyledik. Bakan Pakdemir bunları not etti. Rapor hazırlayarak değerlendireceklerini söylediler. Toplantının olumlu geçtiğine inanıyorum. İnşallah iyi bir sonuca ulaşırız” dedi.