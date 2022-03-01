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Alanyalı Ela Bebek İçin Acil Yardım Bekleniyor
Alanyalı Ela bebek geçici olarak tedavi eden Spinraza isimli ilacından ilk dozunu aldı. Ancak kalıcı tedavi için acilen yurt dışına götürülmesi gerek
GÜNDEM 01.03.2022, 07:27 Meliha Yılmaz
SMA Tip 1 hastası Ela bebek, Tıp Fakültesi’nde Spinraza ilacının ilk dozunu aldı. Aile, bu ilacın geçici olduğunu Ela’nın acilen yurt dışına giderek tedavi olması gerektiğini belirtti. Kalıcı tedavi için yurt dışına götürülmesi ve Zolgensma isimli ilaçtan alması gereken Ela bebek için acil yardım eli uzatılması bekleniliyor.
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