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Alanyalı Ela Bebek Hastaneye Kaldırıldı
SMA Tip 1 ile mücadele eden ve kampanyası gönüllülerin desteğiyle yüzde 50’ye ulaşan SMA Tip 1 hastası Ela bebek gece saatlerinde acile kaldırıldı.
GÜNDEM 09.08.2022, 12:44 09.08.2022, 13:11 Mihriye Özkan
Geçtiğimiz şubat ayından bu yana SMA Tip 1 ile mücadele eden Ela bebeğin artık gücü kalmadı. Alanya’nın gönüllü anneleri ve vatandaşların desteğiyle kampanyası yüzde 50’ye ulaşan Ela bebeğin zamanı da kalmadı. Tedavisi için gerekli olan Zolgensma ilacına ulaşmak için 17 günü kalan Ela bebeğin durumu dün gece saatlerinde kötüleşti. Ela bebek yakınları tarafından Alanya’daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada gözlem altında tutulan Ela bebeğin bir an önce ilacına kavuşması gerekiyor.
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