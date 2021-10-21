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Alanyalı çocuklara 5768 litre süt
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da Ekim ayı içinde 2-5 yaş arasındaki çocuklar için ailelere 5768 litre süt dağıtımı gerçekleştirdi.
GÜNDEM 21.10.2021, 09:40 21.10.2021, 09:43 Meliha Yılmaz
2020 yılının Temmuz ayında Antalya genelinde başlayan Halk Süt projesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocuklarına aylık 8 litre süt dağıtımı gerçekleştiriliyor. Alanya’da da her ay düzenli olarak Alanya Aşevi ekipleri tarafından dağıtımı gerçekleştirilen Hal Süt, Ekim ayında 721 haneye ulaştırıldı. Ailelere toplam 5768 litre süt dağıtımı yapıldı.
Alanya Aşevi ihtiyaç sahiplerinin yanında
Öte yandan düzenli olarak ihtiyaç sahibi ya da yemeğini yapamayacak durumdaki kişilere de günlük 2 öğün sıcak yemek ulaştırılıyor. Alanya’da 153 haneye günlük 360 kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Yemeğin yanı sıra yine ihtiyaç sahibi ailelere ise 256 gıda paketi dağıtımı da yapıldı.
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