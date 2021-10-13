Alanyalı çiftçilere gübre hediyesi

Üreticiler bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesini gören tarımsal girdi maliyetleriyle mücadele ederek üretim yapmaya çalışıyor. İklim değişikliği ve kuraklığın yanı sıra dövizdeki dalgalanmayla birlikte artan maliyetlerin üreticiyi zorluyor. Tarımın sorunlarının giderek büyüdüğünü belirten Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, oda olarak hem kuraklıkla mücadele ettiklerini hem de üreticilerin para kazanması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Göktepe, “Üreticilerin en fazla sorun yaşadığı konulardan birisi girdi maliyetlerinin çok yüksek olması. Üreticiler 1 kWh saat elektrik için çok ciddi bedeller ödüyor. Üretici bunun altından kalkamaz hale geldi. Bitki koruma ürünleri ve bitki besleme ürünlerinin fiyatları çok arttı” dedi.

İYİ TARIMA BAŞVURANA ÜCRETSİZ GÜBRE HEDİYESİ

Göktepe, İyi Tarım Uygulaması’na başvuran ve buna dair evraklarını getiren her üreticiye 20 litre sıvı köklendirici gübre hediye edeceklerinin müjdesini verdi. İyi Tarım Uygulaması’nın önemine vurgu yapan Göktepe, “Devletin üreticilere 20 kalemde desteği var. Üreticilerin birçoğu doğrudan gelir desteği adı altında mazot, gübre desteğini biliyor ancak bambus arısı, biyolojik ve biyoteknik mücadele, tül, sübvansiyonlu kredi destekleri var. Bu destekler arasında İyi Tarım Uygulaması desteği var. İyi Tarım Uygulaması desteğini Alanya Ziraat Odası olarak çok önemsiyoruz. Bu destekten yararlanan üreticilerimiz bankadan kredi çekmek istediklerinde yüzde 10 faiz indirimi alıyor. Halde ürününü satarken rüsum desteği var. Rüsumdan da ciddi anlamda destek alıyorlar. Örtü altında üretim destekleri grup ve bireysel olarak ikiye ayrılıyor. Grup sertifikasyonlarında 75 TL, bireyselde 150 TL destek var. Üreticilerimiz bu desteklerden faydalansın. Girdi maliyetleri bu kadar yüksekken kontrollü bir üretim olacağı için üreticiler yüzde 30 civarında girdi maliyetinden kurtulacak. Alanya Ziraat Odası olarak buna duyarsız kalmadık. İyi Tarım Uygulaması’na başvuran ve buna dair evraklarını getiren her üreticimize 20 litre sıvı köklendirici gübreyi hediye ediyoruz. Bu konunun üzerine daha çok düşeceğiz. Bununla ilgili tarla günleri yapacağız. Yeter ki üreticiler İyi Tarım Uygulaması’nı benimsesin. Bu konuda oda olarak teknik destek vermeye hazırız. Elimizi taşın altına koyduk. Bu hususta üreticilerin hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Önünüzdeki günlerde biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleriyle üretim yapan üreticilerimize desteklerimiz olacak” ifadelerine yer verdi.