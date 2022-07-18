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Alanyalı Aile Düğün Yolunda Kaza Yaptı: 2 Ölü
Alanya’dan kızlarının düğününe gitmek için yola çıkan aile, Mersin’in Tarsus ilçesinde kaza yaptı. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
GÜNDEM 18.07.2022, 16:29 Meliha Yılmaz
Kaza, Kütüklü Mahallesi TEM otoyolu Adana-Mersin istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa’dan Alanya’ya düğüne giden M.A.B.’nin kullandığı 43 DY 555 plakalı otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralı M.A.B., S.G., E.G., D.G., Şevket Gülten ve Perihan Gülten adlı kişileri Tarsus’taki çeşitli hastanelere kaldırdı. Şevket Gülten ile eşi Perihan Gülten hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor
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