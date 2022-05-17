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Alanya’dan Kaçan Kaçana

Alanya’da konut kiralarında yaşanan artışın yol açtığı krizin etkileri büyüyerek sürüyor. Alanya’da kiralık konut bulamayan doktor, hemşire, öğretmen ve benzeri memurlar, fahiş kira bedelleri nedeniyle Alanya'yı terk etmeye başladı

GÜNDEM 17.05.2022, 07:12 Meliha Yılmaz
Alanya’dan Kaçan Kaçana

Konut kiralarında yaşanan fahiş artış Alanya’da büyük bir krizi de beraberinde getirdi. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus ve Ukrayna vatandaşları Alanya’ya adeta akın etti. Alanya’da evlerin yabancılara euro ve dolar bazında yüksek fiyatlara kiraya verilmesi nedeniyle yerli halk ve memurlar ev bulamaz hale geldi. Alanya’da konut bulamayan doktor, hemşire, öğretmen ve diğer branştaki memurlar yaşanan hayat pahalılığı sebebiyle ilçeyi terk etmeye başladı. Duruma tepki gösteren sivil toplum örgütleri yetkilileri göreve davet etti.

‘ÖĞRETMENLER GİTTİĞİ İÇİN EĞİTİMDE KALİTE DÜŞMEYE BAŞLADI’

Eğitim-Sen Alanya Şube Başkanı Ali Koca, “Alanya’da öğretmenler kiralık ev bulamadığı için başka şehirlere gitmeye başladı. Öğretmen maaşlarının artışıyla kira fiyatlarının artışı maalesef aynı değil. Okullarda kadrolu öğretmenlerin yerini sözleşmeli öğretmenler almaya başladı. Eğitimi sözleşmeli öğretmenlerin sırtında götürmeye çalışıyorlar. Sözleşmeli öğretmenler de emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Eğitim kalitesi git gide düşüyor. Böyle giderse Alanya’da öğretmen bulmak zorlaşacak. Yetkililerin bir an önce bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz” diye konuştu.

‘ALANYA KALİTELİ DOKTORLARINI KAYBEDİYOR’

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Alanya Eş Başkanı Zehra Ayata “Alanya’da doktorlar ve hemşireler ev bulamıyorlar. Kiralık ev fiyatları aldı başını gidiyor. Ev fiyatları o kadar arttı ki insanların aldıkları aylık maaşla bu kiraları ödemesi mümkün değil. Kiralık ev bulamadığı için başka şehirlere tayin isteyen kaliteli doktorlar var. Doktor ve hemşireler Alanya’da kira fiyatları çok yüksek olduğu için tercihlerine Alanya’yı dahil etmiyorlar. Bu Alanya için büyük kayıp. Böyle giderse sağlık sistemi bile çökebilir. Yetkililer bu soruna acilen çözüm bulmalı” dedi

‘ÜCRETSİZ AVUKATLIK HİZMETİ VERİYORUZ’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle oradaki zengin kesim Alanya’ya gelip kolaylıkla ev alabiliyorlar. Ancak yerli halkın ev almaya gücü yetmiyor. Memurlar ev bulamadığı için Alanya’yı bir bir terk ediyor. Bazı memurlar mesleklerini bırakıp memleketlerine dönmek zorunda kalıyor. Bu durum yine en çok Alanya’yı etkileyecek. Alanya’yı karanlık günler bekliyor. Biz CHP Alanya İlçe Teşkilatı olarak kirayla ilgili sorun yaşayan vatandaşlarımız için ücretsiz avukatlık hizmeti vermeye başladık. Kira fiyatlarının sabitlenmesi soruna bir nebze olsun çözüm olabilir. Devletin de bu sorunu çözüme kavuşturması gerekiyor" dedi.

Yorumlar (4)
Alaaddin deniz 4 saat önce
Ülke satıldı.. yakınsa Türkiye diye bir devlet yakında kalmayacak
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Bahtiyar 3 saat önce
Böyle giderse o evlerin hepsi boşalacak çalışacak insan bulamayacaklar ben aylık kiram 1500 TL iken bande 5 bin TL istiyor 3500 TL zam yapıyor pişkin pişkin bide sen eski kiracısın diyor yoksa 7 bin TL diyor veremem diyorum çok zam yaptın diyorum serbest piyasa diyor dahada kötüsü bunu yapan benim ev sahibim üstelik bir hukukçu devletin verdiği yasaları hiçe sayarak kafasana göre zam yapıyor bu memleketi bu hale getiren sistem nasıl bir sistem soruyorum size
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Seba dere 1 saat önce
Doktorlar alanyada bir çok arsa bahçe alıyor benim sınır komşum 4 doktor çiftlik yaptılar para olmasa okadar pahalı yeri nasıl alacaklardı
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Ercan 49 dakika önce
Parası olanı tutup gariban olanın sırtına bindiren başta Türkiye yi yöneten insanımıza her türlü yardımı yapıyoz diyip yapmadıkları gibi halen Suriye lileri içimize sokup fırsatçılara göz yuman televizyon karşısına geçip onu yapacaz şunu bitirecez Türkiye yi kalkindiracaz diyenlere Allah bizim derdimizi onlara yüklesin bakalım nasıl bir hayat sürüyorlar sıkıntısız yaşıya biliyorlarmi bakım bu tip yöneticiler olduğu sürece gariban insan herzaman birini sırtında taşıma ya mahkum dur bizleri bu durumda iken düşünmüyen günü geldigin de biz onları haturlamayiz bile
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