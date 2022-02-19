Alanya’daki Karadenizlilerin Başkanı Güven Tazeledi

Alanya Karadenizliler Derneği 6’ncı Olağan Genel Kurulunda dernek başkanı Muhammet Köse güven tazeledi. Divan başkanlığını Ali Hancı’nın yaptığı genel kurula CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetimi de katıldı. Alanya’da yaşayan Karadenizlilerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda davetlilere yöresel lezzetler de ikram edildi. Kurulun ardından açıklamalarda bulunan Başkan Muhammet Köse, “Genel Kurulumuzu yoğun bir katılım ile gerçekleştirdik. Üyelerimizin güvenini kazanmanın mutluluğu içindeyiz. Bu süreçten sonra da yardım faaliyetlerimiz başta olmak üzere projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.