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Alanya’daki Karadenizlilerin Başkanı Güven Tazeledi
Alanya Karadenizliler Derneği 6’ncı Olağan Genel Kurulu dernek binasında gerçekleştirildi. Genel kurulda Başkan Köse güven tazeledi.
GÜNDEM 19.02.2022, 16:08 Meliha Yılmaz
Alanya Karadenizliler Derneği 6’ncı Olağan Genel Kurulunda dernek başkanı Muhammet Köse güven tazeledi. Divan başkanlığını Ali Hancı’nın yaptığı genel kurula CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetimi de katıldı. Alanya’da yaşayan Karadenizlilerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda davetlilere yöresel lezzetler de ikram edildi. Kurulun ardından açıklamalarda bulunan Başkan Muhammet Köse, “Genel Kurulumuzu yoğun bir katılım ile gerçekleştirdik. Üyelerimizin güvenini kazanmanın mutluluğu içindeyiz. Bu süreçten sonra da yardım faaliyetlerimiz başta olmak üzere projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.
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