‘Alanya’daki Bu Kararın Ticari Riski Var!’

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, dün gece yarısı web sitesinden şok yasağı duyurdu.

Bu duyuru, Alanya inşaat ve emlak sektöründe şok etkisi yarattı. Konuyla ilgili ilk değerlendirmeyi yapan Alanya Emlakçılar Derneği Başkanı Özgür Erbaş, “Bildiğim kadarıyla belirtilen noktalarda yabancı vatandaşlara kiralık daire için kapatıldı. Aslına bakarsanız bu beklenen bir şeydi. Aşırı bir yabancı yoğunluğu vardı. Sıkıntılı tarafı, müteahhitlerin ürettikleri konutlar ellerinde kalacak. Onlar ticari olarak zarar edecekler ama vatandaşlar için iyi bir gelişme. Devlet bunun bir yolunu bulup vatandaşlara da müteahhitlere de çözüm üretirse daha sağlıklı olur. Müteahhitler de yerli halkla da çalışmaya başlayabilirler. Yabancı yoğunluğunun ardındaki sorunlar malumunuz. Bana göre güzel bir karar ama dediğim gibi ticari riskleri var” dedi.