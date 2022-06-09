Alanya’daki Bu Görüntü Vicdanlara Dokundu

Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar çöp konteynerinin yanında bir kişinin yattığını fark etti. Vatandaşın orada sabahladığını gören mahalle sakinleri yaptıkları paylaşıma, “Bir vatandaş çöp bidonu yanında sabahladı. Şükredelim ki hazine arazisini gasp etmedi” notunu ekledi.