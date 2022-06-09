Flaş HaberAlanya’da Ünlü Doktor Gözaltında
Alanya’daki Bu Görüntü Vicdanlara Dokundu
Edinilen bilgiye göre olay bugün sabah saatlerinde Mahmutlar Mahallesi Cumartesi Pazarı’nın olduğu bölgede bulunan İsmet Ulusoy Apartmanı önünde fark edildi.
GÜNDEM 09.06.2022, 15:51 Meliha Yılmaz
Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar çöp konteynerinin yanında bir kişinin yattığını fark etti. Vatandaşın orada sabahladığını gören mahalle sakinleri yaptıkları paylaşıma, “Bir vatandaş çöp bidonu yanında sabahladı. Şükredelim ki hazine arazisini gasp etmedi” notunu ekledi.
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