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Alanya’da yıkımı durdurulan bina tehlike saçıyor!
Alanya’nın Oba Mahallesi Göl Mevkiinde yıkımı aniden durdurulan bir binada hiçbir tedbirin alınmaması mahalle halkının kabusu oldu.
GÜNDEM 24.11.2021, 16:22 Meliha Yılmaz
Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden sitem eden vatandaşlar “Hiçbir koruma ve önlem yok. Yıkım aniden durduruldu. Birinin başına bir şey düştüğünde ve öldüğünde mi tedbir alınacak? Ya da ondan sonra mı binanın yıkımı tamamlanacak? Konuyla ilgili çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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