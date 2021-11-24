Alanya’da yıkımı durdurulan bina tehlike saçıyor!

Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden sitem eden vatandaşlar “Hiçbir koruma ve önlem yok. Yıkım aniden durduruldu. Birinin başına bir şey düştüğünde ve öldüğünde mi tedbir alınacak? Ya da ondan sonra mı binanın yıkımı tamamlanacak? Konuyla ilgili çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.