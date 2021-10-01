Alanya’da yıkılmak üzere olan direk tehlike saçıyor
Sapadere Mahallesi’ndeki yolda bulunan eğilmiş haldeki elektrik direği tehlikeye davetiye çıkarıyor.
GÜNDEM 01.10.2021, 12:37 Meliha Yılmaz
Alanya’nın Sapadere Mahallesi’nde işlek kullanılan yol kenarında bulunan eğilmiş elektrik direği adeta tehlikeye davetiye çıkarıyor. Mahalle halkının defalarca yetkilileri uyarmasına karşın yol kenarında bulunan ve trafiği tehlikeye sokan direğe karşın herhangibi bir iyileştirme yapılmaması tepkilere neden oldu.
30°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|16
|2. Trabzonspor
|7
|15
|3. Altay
|7
|15
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Karagümrük
|8
|14
|6. Hatayspor
|7
|13
|7. Konyaspor
|7
|13
|8. Alanyaspor
|7
|13
|9. Adana Demirspor
|8
|12
|10. Kayserispor
|7
|11
|11. Galatasaray
|7
|11
|12. Sivasspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|8
|14. Gaziantep FK
|7
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|7
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|7
|6
|18. Göztepe
|7
|5
|19. Giresunspor
|7
|2
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|19
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Erzurumspor
|7
|15
|4. Eyüpspor
|7
|13
|5. Bandırmaspor
|7
|12
|6. Tuzlaspor
|6
|11
|7. Samsunspor
|6
|10
|8. Kocaelispor
|6
|10
|9. Altınordu
|8
|10
|10. Manisa FK
|7
|9
|11. Gençlerbirliği
|7
|8
|12. Menemenspor
|8
|8
|13. Boluspor
|6
|7
|14. İstanbulspor
|6
|7
|15. Adanaspor
|7
|6
|16. Denizlispor
|7
|6
|17. Balıkesirspor
|6
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|14
|2. Man City
|6
|13
|3. Chelsea
|6
|13
|4. M. United
|6
|13
|5. Everton
|6
|13
|6. Brighton
|6
|13
|7. West Ham
|6
|11
|8. Aston Villa
|6
|10
|9. Brentford
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|6
|9
|12. Watford
|6
|7
|13. Leicester City
|6
|7
|14. Wolverhampton
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Southampton
|6
|4
|17. Newcastle
|6
|3
|18. Leeds United
|6
|3
|19. Burnley
|6
|2
|20. Norwich City
|6
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Real Sociedad
|7
|16
|3. Sevilla
|6
|14
|4. Atletico Madrid
|7
|14
|5. Rayo Vallecano
|7
|13
|6. Barcelona
|6
|12
|7. Real Betis
|7
|12
|8. Valencia
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|11
|10. Athletic Bilbao
|7
|10
|11. Villarreal
|6
|8
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Celta de Vigo
|7
|7
|14. Espanyol
|7
|6
|15. Cádiz
|7
|6
|16. Elche
|7
|6
|17. Levante
|7
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|6
|3
|20. Getafe
|7
|0