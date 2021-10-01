Alanya’da yıkılmak üzere olan direk tehlike saçıyor

Alanya’nın Sapadere Mahallesi’nde işlek kullanılan yol kenarında bulunan eğilmiş elektrik direği adeta tehlikeye davetiye çıkarıyor. Mahalle halkının defalarca yetkilileri uyarmasına karşın yol kenarında bulunan ve trafiği tehlikeye sokan direğe karşın herhangibi bir iyileştirme yapılmaması tepkilere neden oldu.