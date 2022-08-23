Alanya’da Yangın Paniği!

Edinilen bilgilere göre yangın Alanya’nın Hacet Mahallesi’nde bulunan bir balık restoranında meydana geldi. Restoranın mutfak bölümünde başlayan ve henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.