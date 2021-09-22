Alanya’da yangın koordinasyon toplantısı

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıda Alanya Belediyesi, ASAT, Akdeniz Elektrik, TELEKOM, Mal Müdürlüğü, SYDV, İlçe Tarım, İlçe Milli Eğitim, İlçe Gençlik ve Spor, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince yapılan enkaz kaldırma, konteyner yerleştirme, elektrik, su ve kanalizasyon bağlantıları ile vatandaşların kayıp ile zararlarının karşılanmasıyla ilgili talep ve şikayetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Başvuruda bulunan vatandaşların son durumları hakkındaki çalışmalar ile ilgili bilgiler paylaşıldı.