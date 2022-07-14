Alanya’da 'Yan Bakma' Kavgası

Oba Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı civarında saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 6 kişi arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A. U. isimli şüpheli belinden çıkardığı tabancayla rast gele 7 el ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan H.B. ve K. V. A. yaralanırken A. U. ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri vücudunun 4 yerine kurşun isabet eden H. B. ve 1 kurşun yarası bulunan K. V. A.’yı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada tedaviye alınan H. B. ve K. V. A.’nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay sonrası çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli A. U.’yu adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve buna ait 10 adet mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A. U. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.