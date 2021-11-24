Alanya’da yakıt kuyruğu

Zam haberini alan pek çok sürücü araçlarının depolarını doldurmak üzere akaryakıt istasyonlarına akın etti. Bunun sonucunda akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu.

İŞTE O ZAMLAR

Benzine 1,02 lira, motorine 1,06 lira, LPG'ye 65 kuruş fiyat artışı yapıldı. Yeni fiyatlar 24 Kasım'ı 25 Kasım'a bağlayan geceden itibaren geçerli olacak.