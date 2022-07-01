Alanya’da Yabancılara Daire Satışları Serbest

Dün gece İçişleri Bakanlığı tarafından Göç İdaresine gönderilen yazıda Alanya’da 4 mahalle yabancıların yerleşimine kapatılmıştı. Konu ile ilgili açıklama yapan yetkililer, ‘’Burada satışlara engel bir durum yok. Sadece nüfustan resmi ikamet kaydı yapılmayacak. Yani tapudaki işlemlerde yasak yok. Yabancılar bu kapatılan mahallelerden yine daire satın alabilecekler’’ dedi.