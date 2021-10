Alanya’da vaka sayıları düşüyor

Dünyanın korkulu rüyası olan Covid-19 virüsünü atlatamamışken delta versiyonları ile her geçen gün panik büyüyor. Koronavirüsle savaşta en etkili silah hiç şüphesiz aşı. Koronavirüs aşısızları hedef alıyor, ortaya çıkan tablo ise ürkütüyor. Uzmanlar her fırsatta aşının önemine vurgu yapıyor.

"KORONA AŞISIZLARI ÖLDÜRÜYOR"

Alanya Sağlık Müdürü Dr. Nadir Aldemir, koronavirüs yüzünden hastanede yatanların ve vefat edenlerin büyük çoğunluğunun aşısız ya da eksik aşılı kişiler olduğunu söyledi.

"ALANYADA VAKA SAYILARI YAZA ORANLA CİDDİ DÜŞÜŞE GEÇTİ"

Alanya’da birinci doz aşılama oranının yüzde 75'e, ikinci doz aşılama oranının ise yüzde 60’tan yüzde 65’e yükseldiğini söyleyen Dr. Aldemir, aşı olmayan vatandaşları bir an önce aşı olmaya davet etti. Aldemir, “Alanya’da vaka sayıları yaz aylarına oranla ciddi düşüşe geçti. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaz aylarında dolu yoğun bakım yatak sayısı 65’e çıkmıştı, şu an bu sayı 28’e düştü. Yoğun bakım servisinde yoğunluk yaşanmıyor. Koronavirüs yüzünden hastanede yatanların ve vefat edenlerin büyük çoğunluğunun aşısız ya da eksik aşılı kişiler olduğunu söyleyebiliriz. Bütün vatandaşlarımızı bir an önce aşılarını yaptırmaya davet ediyorum" dedi.