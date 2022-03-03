Alanya’da Uyuşturucu Yetiştirilen Seraya Baskın!

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Demirtaş Karakolu, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Özvadi Mahallesi’ndeki bir evin serasında uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, seraya ekili vaziyette 243 kök Hint keneviri, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca, 7 adet mermi uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili A. Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.