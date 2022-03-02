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Alanya’da Üreticilere Muz Semineri

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere yönelik Gazipaşa’da başlayan muz seminerleri Alanya’da devam etti. Dört ilçede düzenlenecek olan muz seminerinin ikincisi bugün Mahmutlar Mahallesi Düğün Salonu’nda düzenlendi.

GÜNDEM 02.03.2022, 11:59 Zeynep Oktay
Alanya’da Üreticilere Muz Semineri

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü’nden Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Yalçın’ın ‘Örtüaltı Muz Yetiştirici’, Ziraat Mühendisi Rasim Arslan’ın ‘Bitki Besleme’ konusunda bilgiler verdiği seminere Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Mehmet Rüzgar, Alanya Muz-Bir Başkanı Mustafa Şenli, Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top ve çok sayıda muz üreticisi katıldı.

SERALARI ZİYARET ETTİLER

Seminer sonrası katılımcılar ve üreticiler Mahmutlar Mahallesi’ndeki muz seralarını ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundular. Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Mehmet Rüzgar, seminer ve sera ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

ALANYA MUZ ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ MERKEZ

Alanya’nın Türkiye’nin en büyük muz üretim merkezi olduğunu ve yıllık 150 bin tona kadar muz üretiminin söz konusu olduğu belirten Rüzgar, bu üretim sırasında üretim teknikleri, gübreleme, muzdaki zararlılar ve hastalıklarla mücadele ve bu hastalıkların önlemi için uzman ekiplerin ve öğretim üyelerinin üreticilere eğitim verdiğini söyledi.

“EN ÖNEMLİ FAKTÖR TOPRAK ANALİZİ”

Rüzgar, gübrelemenin muz üretiminde çok büyük öneme sahip olduğunu aktararak “Gübrelemedeki en önemli faktör toprak analizidir. İlçe Müdürlüğümüzde toprak ve su analizi yapmaktayız. Bütün üreticilerimizin mutlaka yılda bir kere toprak analizini yaptırmalarını, hem gübreleme hem de diğer mineral maddelerin toprağında olup olmadığını incelemelerini istiyoruz. Bu analizlerin sonucuna göre kimyasal kullanma veya gübreleme yapmaları gerekiyor. Bu sayede hem kendileri kazançlı çıkacak hem de toprağa zarar vermemiş olacak. Çünkü yanlış gübreleme ve kimyasal kullanımı toprağı öldürmekte, verimi düşürmekte ve hastalıklara yol açmaktadır” dedi.

“MUTLAKA MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELSİNLER”

Toprak analizinin yanı sıra tarımsal sulama analizinin de çok önemli olduğuna değinen Rüzgar, “Bir sera kurulacağı zaman ilçe müdürlüğümüzdeki ziraat mühendisleri olarak yönü, cephesi, güneşi aldığı yeri, toprağın yapısını inceleyip yönlendirme ve teknik destek sağlamaktayız. Üreticilerimiz bir muz tesisi kurmadan önce mutlaka müdürlüğümüze gelmeleri ve teknik ekiplerimizle görüşüp toprak analizi yaparak muz seralarını kurmaları gerekiyor.” şeklinde konuştu.

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