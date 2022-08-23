Alanya’da Üreticiler Üretimden Çekiliyor

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini açıkladı. Buna göre haziranda bir önceki aya göre yüzde 7,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 81,07, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,96 oranında arttı. Böylece tarımsal girdi fiyatları yeni zirvesini gördü. Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 4,57, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 8,33 artış oldu.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Haziran Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ni değerlendirdi. Üreticilerin zor şartlarda üretim yaptığını belirten Göktepe, tarımın devamlılığı için girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Göktepe, “Tarımsal üretimin Alanya’da her mevsim yapılıyor olması ciddi anlamda girdi maliyetlerinin olduğunu gösteriyor. Özellikle enerji maliyeti üreticinin en çok belini büken sorunlardan bir tanesi. Üreticilerin kazancının yüzde 30'u enerjiye gidiyor. Üreticiler yavaş yavaş üretimden çekiliyor. Yaklaşık 5 yıl önceki tarım çok daha kolaydı. Çünkü girdi maliyeti çok daha azdı ve ürünün bir değeri vardı. Üreticinin kazanılması lazım ki bu iş sürdürülebilir hale gelsin. Alanya’da hava sıcaklığı 45 dereceyken üreticiler seralarda 55 derece sıcakta üretim yapmaya çalışıyor. Bu şekilde üretim yapmak kolay değil. İşçi maliyetleri de çok yüksek. Bugün hem çalıştıracak birey bulamıyoruz hem de bulduğumuz yevmiyeciye çok ciddi paralar veriyoruz. Asgari ücretinde artmasıyla birlikte 15 dekar muz serasına bakacak olan kişiye 7 bin lira maaş ve sigorta birlikte maliyet 10 bin TL’yi buluyor. Bu da üreticilerimizi zor durumda bırakıyor. Verimli tarım alanlarının birçoğu da inşaat sektörünün hızlı gitmesi neticesinde bozuluyor. Örneğin narenciye bahçeleri, avokado bahçeleri hatta örtü altı muz üretimi, örtü altı sebze üretimi yapılan alanlar şu anda betona terk edilmiş durumda. Buda bir arz talep meselesi. Talep var ki insanlar bahçesini bozup inşaata verebiliyorlar. Eylül- ekim aylarında fırtınayla, yağmurla, selle, doluyla uğraşacağız. Bugün 17 dönüm bir muz serasının sigorta bedeli devlet desteği çıktıktan sonra 45 bin TL. Bu noktada eylül ayı itibari ile Alanya Ziraat Odası olarak TARSİM sigortalarının yapılması hususunda üreticilerimize elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.