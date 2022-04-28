Alanya’da Ülkücüler İftarda Bir Araya Geldiler

Alanya Ülkü Ocakları Başkanı Yavuz Uysal ve yönetimi tarafından, Alanya Ülkü Ocakları binası önünde iftar yemeği verildi. İftara Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Antalya Türk-Eğitim Sen 2 Nolu Şube Başkanı Burhan Ulu, Alanya Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda ülkücü katıldı.

Ocak Başkanı Uysal, "Alanya Ülkü Ocakları olarak, mübarek Kadir Gecesine denk gelen iftar yemeğimizi yediden yetmişe camiamızın önemli isimleriyle beraber paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bu güzel akşamda bizleri yalnız bırakmayan ve katkılarıyla programın olusmasına vesile olan MHP Alanya İlçe Başkanım Mustafa Türkdoğan Bey'e, Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel Bey'e ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran Genel Başkan Yardımcımız Selimhan Yeniacun’a TES Şube Başkanım Burhan Ulu Bey ve yönetimine, değerli hocalarıma, MHP yönetim kurulu üyelerine, meclis üyelerimize velhasıl ekmeğimizi paylaşan bütün dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.