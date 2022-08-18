Alanya’da Uçak Krizi Devam Ediyor

Rusya ve Ukrayna savaşının ardından kaygı ile başlayan turizm sezonu ağustos ayının ikinci yarısında da oldukça hızlı devam ediyor. Özellikle yurtdışı seferlerine ağırlık veren milli havayolu şirketi Türk Hava Yolları’nda (THY) uçuşlarda yer bulunamaması tepkilere neden oldu. Uçuşlarda yer bulamayan ve zor durumda kalan iş insanları ve vatandaşlar sefer sayısının bir an önce artırılmasını istiyor.

‘THY MİLLİ HAVAYOLUMUZ DEĞİL MİYDİ?’

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım gerçekleştiren Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “Uçuşlar hep dolu. Yurtdışı uçuşlara ağırlık vererek daha çok kazanmak iyi de halkın hava yoluyla seyahat hakkı yok mu? Havayolu halkın yolu, THY milli havayolumuz değil miydi?” ifadelerini kullandı.