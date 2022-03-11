Alanya’da Tütün Ve Alkol Satan İşletmeler Dikkat!

Başkan Yenialp, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vize ve banka işlemleri odamızda yapılmaktadır. Tütün ve alkol satış belgesi 665’er TL, her ikisini satan üyeler ise bin 330 TL ödeyecek. Vize işlemlerinin en geç 28 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar odamızda yaptırılması gerekiyor. İşlemler için tekel ruhsat asıllarının getirilmesi gerekiyor. 2022 yılı için oda aidatı ise 505 TL’dir “ ifadelerini kullandı.