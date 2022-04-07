Alanya’da Turizmciyi Heyecanlandıran Gelişme
Pegasus Havayolları, Rusya seferlerini yeniden başlatma kararı aldı.
GÜNDEM 07.04.2022, 23:02 Meliha Yılmaz
Russia Today’de yer alan haberde Pegasus Havayollarının, Moskova'dan İstanbul ve Antalya seferlerine yeniden başladığı duyuruldu. Russia Today’in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda “Pegasus Hava Yolları, Moskova'dan İstanbul ve Antalya'ya seferlerine yeniden başladı.” İfadeleri yer aldı.
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|28
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|28
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|51
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|51
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|37
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|30
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|31
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|24
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|30
|22
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|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
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|30
|57
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|57
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|53
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|30
|51
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|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
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|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
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|30
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|12. Espanyol
|30
|36
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|32
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|30
|32
|16. Granada
|30
|29
|17. Cadiz
|30
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|30
|26
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|30
|22
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|22