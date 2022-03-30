Alanya’da Turistin Üzerine Paraşütçü Düştü

Olay akşamüstü Alanya’nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nda meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen bir kadın turist sahilde yürüdüğü esnada, bir paraşütçü yasak olan bölgeye inerek, turistin üzerine düştü. Olayın ardından turist yaralanırken, çevredeki vatandaşlar yasak olan bölgeye inen paraşütçüye tepki gösterdi. Turist çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.