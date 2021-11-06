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Alanya’da teleferik ücretsiz oldu!
Alanya’nın fethinin 800’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında bugün Alanya Teleferik ulaşımı ücretsiz olacak.
GÜNDEM 06.11.2021, 15:15 Meliha Yılmaz
Kutlamalar kapsamında Alanya Belediyesi’nin vatandaşlara hediyesi olan ve gün boyunca ulaşımın ücretsiz sağlanacağı Alanya Teleferik önünde uzun kuyruklar oluştu. Güneşli havada Alanya manzarasının keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar teleferiğe binerek güzel bir gün geçirdi. Vatandaşların Damlataş bölgesindeki teleferiğe ilgileri oldukça yoğun oldu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|12
|21
|4. Beşiktaş
|12
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Başakşehir
|12
|18
|9. Karagümrük
|11
|18
|10. Altay
|12
|16
|11. Gaziantep FK
|12
|15
|12. Antalyaspor
|12
|15
|13. Kayserispor
|11
|14
|14. Sivasspor
|12
|13
|15. Adana Demirspor
|11
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Kasımpaşa
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Tuzlaspor
|11
|17
|7. Kocaelispor
|10
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Bursaspor
|10
|14
|11. Gençlerbirliği
|10
|14
|12. Boluspor
|11
|13
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Manisa FK
|12
|10
|17. Altınordu
|12
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. Liverpool
|10
|22
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|11
|17
|6. Brighton
|11
|17
|7. Arsenal
|10
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. Tottenham
|10
|15
|11. Everton
|10
|14
|12. Leicester City
|10
|14
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Aston Villa
|11
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|27
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Espanyol
|13
|17
|11. Valencia
|12
|16
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Deportivo Alaves
|12
|13
|14. Villarreal
|11
|12
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|12
|10
|19. Getafe
|12
|6
|20. Levante
|13
|6