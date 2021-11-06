Alanya’da teleferik ücretsiz oldu!

Kutlamalar kapsamında Alanya Belediyesi’nin vatandaşlara hediyesi olan ve gün boyunca ulaşımın ücretsiz sağlanacağı Alanya Teleferik önünde uzun kuyruklar oluştu. Güneşli havada Alanya manzarasının keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar teleferiğe binerek güzel bir gün geçirdi. Vatandaşların Damlataş bölgesindeki teleferiğe ilgileri oldukça yoğun oldu.