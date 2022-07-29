Alanya’da Tekneye Yunuslar Eşlik Etti

Alanya’daki Cilvarda Burnu açıklarında bir tekneye eşlik eden yunuslar sırayla denize dalıp çıktı. Bu anlar teknede bulunan kaptan Hüseyin Kaplan tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir müddet Kaplan’ın bulunduğu tekneye eşlik eden yunuslar ardından gözden kayboldu.