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Alanya’da Tekneye Yunuslar Eşlik Etti

Alanya açıklarında görülen yunuslar cep telefonlarıyla kaydedildi.

GÜNDEM 29.07.2022, 21:23 Zeynep Oktay
Alanya’da Tekneye Yunuslar Eşlik Etti

Alanya’daki Cilvarda Burnu açıklarında bir tekneye eşlik eden yunuslar sırayla denize dalıp çıktı. Bu anlar teknede bulunan kaptan Hüseyin Kaplan tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir müddet Kaplan’ın bulunduğu tekneye eşlik eden yunuslar ardından gözden kayboldu.

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