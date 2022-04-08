Alanya’da Tarihi Ev Kül Oldu
Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde tarihi eski bir evde çıkan yangın sonucu ev küle döndü.
GÜNDEM 08.04.2022, 09:31 Zeynep Oktay
Tosmur Mahallesi'de dün akşam saatlerinde sebebi henüz bilinemeyen nedenden dolayı tarihi eski evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi kül ederken korku dolu anlar yaşandı.Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiler. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonrası tarihi eski ev tamamen küle dönerken, çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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