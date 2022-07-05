Alanya’da Suriyeliler Arasında Kavga Çıktı
Alanya’da 4’lü Suriye uyruklu 5 kişi arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla sonrası 3 Suriyeli sınır dışı edildi.
GÜNDEM 05.07.2022, 18:55 Zeynep Oktay
Payallar Mahallesi’nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda Suriye uyruklu İ.H.Y.(17) ile H.S.(17), Suriyeli E.A.(20), H.R.H.(19) ve A.U.E.(25) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.A., H.R.H. ve A.U.E. yanlarında getirdikleri taş ve sopalarla İ.H.Y. ve H.S.’yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan yaralı gençlerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Olay sonrası gözaltına alınan 3 Suriyeli karakoldaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzeren Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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