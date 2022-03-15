Alanya’da Şoke Eden İstifa!

İstifasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kadriye Demirel şu ifadelere yer verdi:

“Beni bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir! Üyesi olduğum Türk Eğitim Sen'den bugün itibarıyla istifa ettim. Sendikal mücadelemden dolayı beni hedeflerine koyan, rakiplerin başaramadığını, üyelerin haklarını korumak yerine, şahsi istikbalini korumak için ‘ben kaçak güreşirim’ diyenler başardı. Burada olmasa da ahirette hesaplaşacağız. Hiçbir zaman, bana dokunmayan yılan bin yaşasın demedim. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır deyip haklının, doğrunun yanında yer aldım.

Kadriye Demirel olarak bundan sonra da nefesim oldukça, yolumdan şaşmadan adalet ve liyakat için var gücümle mücadele edeceğim. Beni bilen tüm dostlarımı ve gönüldaşlarımı saygıyla selamlıyor, sevgiyle kucaklıyorum. Allah'a emanet olunuz.”