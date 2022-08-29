Alanya’da Sokak Ortasında Cinsel ilişkiye Girdiler

Yedigün Haber’in ortaya çıkardığı videoda iki erkek ve bir kadın Kızılkule yanında bulunan bankta sevişirken bir vatandaş tarafından telefonla kayda alındılar. Olayın 20 saniyesini kaydeden kişi daha sonra şahısları uyardığını ancak dikkate almadıklarını belirtti. Videoyu izleyen vatandaşlar yorum yaparak tepkilerini dile getirdiler.