Alanya’da Şok Ölüm!

Edinilen bilgilere göre olay, Gazipaşa Milli Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu üzerinde dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Esentepe Mahallesi’nde bulunan evlerinde doğum sancısı başlayan eşi Selma Özdemir için ambulansı arayan 24 yaşındaki Nusret Özdemir, 07 UV 067 plakalı motosikletiyle eşini taşıyan ambulansın peşine takıldı. Hastane kavşağında yavaşlayan ambulansı geçmek isteyen Nusret Özdemir’e, Gazipaşa- Alanya istikametinde ilerleyen, Mahmut K. yönetimindeki 07 AKB 299 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 45 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Nusret Özdemir kazada ağır yaralandı. Eşini taşıyan ambulansta bulunan sağlık görevlileri kazazedeye ilk müdahaleyi yaptı.

ALANYA'DA CAN VERDİ

Ambulansta bulunan hamile eş, kocasını kanlar içinde yerde görünce kriz geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olay yerine çağrılan başka ambulansla önce Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edilen Nusret Özdemir, daha sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Özdemir, Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nusret Özdemir’in ambulansın arkasından motosikletiyle takip ettiği öğrenildi. Özdemir’in ameliyathanede hayatta kalma savaşı verdiği sıralarda doğuma giren eşi Selma Özdemir ise bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.