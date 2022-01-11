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Alanya’da Şok Ölüm!

Gazipaşa'da meydana gelen kazada ağır yaralanan talihsiz adam Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşam savaşını kaybetti

GÜNDEM 11.01.2022, 11:17 Meliha Yılmaz
Alanya’da Şok Ölüm!

Edinilen bilgilere göre olay, Gazipaşa Milli Egemenlik Bulvarı D-400 Karayolu üzerinde dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Esentepe Mahallesi’nde bulunan evlerinde doğum sancısı başlayan eşi Selma Özdemir için ambulansı arayan 24 yaşındaki Nusret Özdemir, 07 UV 067 plakalı motosikletiyle eşini taşıyan ambulansın peşine takıldı. Hastane kavşağında yavaşlayan ambulansı geçmek isteyen Nusret Özdemir’e, Gazipaşa- Alanya istikametinde ilerleyen, Mahmut K. yönetimindeki 07 AKB 299 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 45 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Nusret Özdemir kazada ağır yaralandı. Eşini taşıyan ambulansta bulunan sağlık görevlileri kazazedeye ilk müdahaleyi yaptı.

ALANYA'DA CAN VERDİ

Ambulansta bulunan hamile eş, kocasını kanlar içinde yerde görünce kriz geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olay yerine çağrılan başka ambulansla önce Gazipaşa  Devlet Hastanesine sevk edilen Nusret Özdemir, daha sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Özdemir, Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nusret Özdemir’in ambulansın arkasından motosikletiyle takip ettiği öğrenildi. Özdemir’in ameliyathanede hayatta kalma savaşı verdiği sıralarda doğuma giren eşi Selma Özdemir ise bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yorumlar (4)
Muzaffer yiğit 17 saat önce
Ne yorum yapilabilir ki sükut tan başka.
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gülcan 16 saat önce
Allah rahmet eylesin
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Mevlüt özel 12 saat önce
Ambulanslara 1 kişi refakatcı alınmalı. Hasta gidiyor yanında kimse olmuyor. Hasta yakını hastaneye ulaşabilmek büyük problemler yaşayabiliyor.
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Z.d 7 saat önce
Neden ambulanslara refakatçi alınmaz ki? Sadece eşi ve doğum için hastaneye gidiliyor. Çalışanlar müsade etmiş olsaydı babası kızına sarılmış olacaktı. Bebek babasız büyümeyecekti. Allah rahmet eylesin
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