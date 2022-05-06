Alanya’da Şok Ölüm

Kargıcak Mahallesi eşraflarından merhum Erdoğan Vahapoğlu’nun oğlu, Ayhan, Kemal Vahapoğlu’nun yeğeni, Burak Vahapoğlu kardeşi Bilge Vahapoğlu, İstanbul’daki arkadaşının evinde ölü bulundu. İstanbul’da tonmaister (ton ustası) olarak görev yapan ve birçok albüm kaydında emeği geçen Vahapoğlu’nun ani vefatı Alanya’daki sevenlerini yıktı. Vahapoğlu’nun kesin ölüm nedeninin otopsi sonucuna göre belirleneceği belirtildi. Vahapoğlu’nun cenazesi, Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kargıcak Sahil Mezarlığı’na defnedilecek