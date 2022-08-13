Alanya’da Şok İddia..!

Olay önceki gün Mahmutlar Mahallesinde meydana geldi. A.G. (13) isimli kız üvey babası E.Ç.’nin (38) genital bölgesine dokunarak istismara maruz kaldığını ve tehdit ediğini annesine söyledi. Olayı öğrenen anne hemen durumu Mahmutlar Jandarma Karakolu’na bildirdi. Ekipler ilk önce babayı gözaltına aldı. Baba mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 yaşındaki A.G.’nin ise Çocuk İzleme Merkezi’ne gönderilecek.Öte yandan üvey baba E.Ç'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya hizmet birimi personeli olduğu öğrenildi.