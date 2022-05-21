Alanya’da Şok Cinayet! Ukraynalı Baba Çocuklarının Boğazını Kesti..!

Ukrayna’da yaşanan savaştan kaçarak Alanya’ya yerleşen baba, cinnet getirerek 4 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. Şahıs, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor