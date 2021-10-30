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Alanya’da simide zam geldi

Alanya Esnaf Odası tarafından alınan kararla simide azami fiyat tarifesine göre zam yapıldı.

GÜNDEM 30.10.2021, 12:34 Meliha Yılmaz
Alanya’da simide zam geldi

Alanya Esnaf Odasınca alınan karar doğrultusunda azami fiyat olarak 2 TL’ye satılan simit, bundan sonra 2,50 TL’ye satışa sunulacak. 90 gram simidin 2,50 TL olduğu yeni zamlı tarife Alanya’da 31 Ekim Pazartesi’nden itibaren uygulanmaya başlayacak.

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