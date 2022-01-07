Alanya’da Seçim Heyecanı
Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Genel Kurulu Başladı. Başkanlık için ter döken Doğan Bacak, Paşa Özkan ve Ferhat Akkanat’ın Yönetim Kurulu Listeleri belli oldu.
Mevcut Başkan Doğan Bacak’ın da yeniden aday olduğu Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Genel Kurulu bugün saat 09.00’da başladı. Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen Genel Kurulda Doğan Bacak ile birlikte Paşa Özkan ve Ferhat Akkanat da ter dökecek. İşte Adayların Yönetim Kurulu Üyeleri
DOĞAN BACAK YÖNETİM KURULU
ASİL
Bilal Ünal, Ramazan Çetiner, Emrah Çetin, Kerim Uysal, Ahmet Yalçıner, Adem Şanlı, Hasan Yıldırım, Hacı Uçak
YEDEK
Ali Yıldırım, Hüseyin İsbat, Abdullah Özdemir, Bedia Çakar, Fatma Özdemir, Fatma Gürses, Ayşegül Uslu, Hakkı Uğurluoğlu, Erol Gündoğan
DENETİM KURULU
ASİL
Yusuf Taşar, Hasan Aydoğan, Sinan Şimşek
YEDEK
Erkan Başdemir, Hilmi Şimşek, Erkan Kaya
PAŞA ÖZKAN’IN YÖNETİMİ
ASİL
Recep Gül, Murat Ertekin, Şükrü Metin, Hilmi Akça, İsmet Demir, Hasan Çay, Murat Deke, Hilmi Ertekin
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|19
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Granada
|19
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|19
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|19
|8