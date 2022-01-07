Alanya’da Seçim Heyecanı

Mevcut Başkan Doğan Bacak’ın da yeniden aday olduğu Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Genel Kurulu bugün saat 09.00’da başladı. Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen Genel Kurulda Doğan Bacak ile birlikte Paşa Özkan ve Ferhat Akkanat da ter dökecek. İşte Adayların Yönetim Kurulu Üyeleri

DOĞAN BACAK YÖNETİM KURULU

ASİL

Bilal Ünal, Ramazan Çetiner, Emrah Çetin, Kerim Uysal, Ahmet Yalçıner, Adem Şanlı, Hasan Yıldırım, Hacı Uçak

YEDEK

Ali Yıldırım, Hüseyin İsbat, Abdullah Özdemir, Bedia Çakar, Fatma Özdemir, Fatma Gürses, Ayşegül Uslu, Hakkı Uğurluoğlu, Erol Gündoğan

DENETİM KURULU

ASİL

Yusuf Taşar, Hasan Aydoğan, Sinan Şimşek

YEDEK

Erkan Başdemir, Hilmi Şimşek, Erkan Kaya

PAŞA ÖZKAN’IN YÖNETİMİ

ASİL

Recep Gül, Murat Ertekin, Şükrü Metin, Hilmi Akça, İsmet Demir, Hasan Çay, Murat Deke, Hilmi Ertekin