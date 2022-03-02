Alanya’da Sağanak Yağış Kazaya Sebep Oldu

Edinilen bilgiye göre kaza bugün saat 12.53 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yağış sonrası kayganlaşan yolda, Alanya istikametine giden iki araç, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Yürekleri ağza getiren kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Güvenlik güçleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.