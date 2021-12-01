Alanya’da Saç Sakal Tıraşı 100 TL Oldu
Türkiye’de akaryakıttan şekere, ekmekten yağa pek çok temel gıda malzemesine zam üstüne zam gelirken, vatandaşın zaruri ihtiyaçlarının başında gelen berber ve kuaför tarifesine de zam geldi.
GÜNDEM 01.12.2021, 11:58 Zeynep Oktay
Alanya’da 1 Ocak 2022 itibariyle; saç tıraşı 60 TL, sakal tıraşı 40 TL, fön 30 TL, ağda 30 TL, saç yıkama 30 TL, çocuk tıraşı 50 TL, saç ustura 50 TL, saç boyama 120 TL, manikür 80 TL, pedikür 80 TL, cilt bakımı 100 TL ve komple masaj 100 TL oldu.
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